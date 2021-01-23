Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“На доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35 % от запланированной на 2020 год суммы. И это речь идет только о дополнительных выплатах работникам учреждений охраны здоровья, входящих в сферу управления МОЗ”, – говорится в сообщении.
По словам Пацкана, по одной из бюджетных программ в Фонде на эти цели запланировано 337 млн грн. За эти средства планировали доплаты (в среднем 2600 грн на человека) более для 26 000 медиков в 100 учреждениях охраны здоровья в сентябре – декабре 2020 года. По факту, на доплаты МОЗ направили только 221 млн грн но для 192 медучреждений.
“Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И тут возникает вопрос к МОЗ – почему так произошло?” – отметил глава Счетной палаты.
Он также добавил, что с начала эпидемии специалисты Счетной палаты мониторят ситуацию по использованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, в частности из Фонда COVID-19. В этом году ведомство планирует провести анализ использования в 2020 году средств, направленных на эти цели, чтобы определить насколько эффективно и по назначению ли тратились бюджетные деньги.
Напомним, ранее сообщалось, что за деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не купили ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- #Буквы рассказывали, что 64,7 миллиарда COVID-фонда были распределены между различными ведомствами. При этом половина фонда досталась структурам “Укравтодора”.
- Из всех средств, которые уже были выделены из фонда COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.
- Минэнерго просит выделить из “коронавирусного” фонда 140 млн грн на развитие шахты.
- И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что рассчитывает на выделение 3 млрд гривен на закупку средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для учебных заведений из Фонда борьбы с коронавируса. В прошлый раз МОН отказали в выделении средств.