Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты медицинским работникам не использовали 116 млн грн, или почти 35 % от запланированной на 2020 год суммы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“На доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35 % от запланированной на 2020 год суммы. И это речь идет только о дополнительных выплатах работникам учреждений охраны здоровья, входящих в сферу управления МОЗ”, – говорится в сообщении.

По словам Пацкана, по одной из бюджетных программ в Фонде на эти цели запланировано 337 млн грн. За эти средства планировали доплаты (в среднем 2600 грн на человека) более для 26 000 медиков в 100 учреждениях охраны здоровья в сентябре – декабре 2020 года. По факту, на доплаты МОЗ направили только 221 млн грн но для 192 медучреждений.

“Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И тут возникает вопрос к МОЗ – почему так произошло?” – отметил глава Счетной палаты.

Он также добавил, что с начала эпидемии специалисты Счетной палаты мониторят ситуацию по использованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, в частности из Фонда COVID-19. В этом году ведомство планирует провести анализ использования в 2020 году средств, направленных на эти цели, чтобы определить насколько эффективно и по назначению ли тратились бюджетные деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что за деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не купили ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).