Об этом сообщает ВВС.
Рептилии были завернуты в пленку. Их обнаружили во время плановой проверки в главном аэропорту острова Бальтра. Чемодан был доставлен в аэропорт транспортной фирмой и, как сообщается, содержал “сувениры”.
По словам официальных лиц, десять черепах погибли.
Отмечается, что одна из самых больших угроз для галапагосских черепах – незаконная торговля коллекционерами животных и рынки экзотических домашних животных.
Считается, что черепахам, задержанным в аэропорту на Балтре, меньше трех месяцев.
Официальные лица, занимающиеся борьбой с торговлей дикими животными, говорят, что за одно молодое животное этого вида можно выручить 5000 долларов.
Министр окружающей среды Эквадора Марсело Мата назвал инцидент преступлением против дикой фауны и природного наследия страны.
- Ранее сообщалось, что из-за аномальных холодов, которые накрыли южные штаты Америки, жители Техаса вынуждены спасать морских черепах.