С Галапагосских островов, относящихся к Эквадору, контрабандисты пытались вывезти 185 черепах, которых спрятали в чемодане.

Об этом сообщает ВВС.

Рептилии были завернуты в пленку. Их обнаружили во время плановой проверки в главном аэропорту острова Бальтра. Чемодан был доставлен в аэропорт транспортной фирмой и, как сообщается, содержал “сувениры”.

По словам официальных лиц, десять черепах погибли.

Отмечается, что одна из самых больших угроз для галапагосских черепах – незаконная торговля коллекционерами животных и рынки экзотических домашних животных.

Считается, что черепахам, задержанным в аэропорту на Балтре, меньше трех месяцев.

Официальные лица, занимающиеся борьбой с торговлей дикими животными, говорят, что за одно молодое животное этого вида можно выручить 5000 долларов.

Министр окружающей среды Эквадора Марсело Мата назвал инцидент преступлением против дикой фауны и природного наследия страны.