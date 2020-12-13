Об этом в Facebook сообщил священник Иван Сидор.

№Не обращал бы священник внимания на этого шляпу на елке, если бы такая композиция из шляп, мухоморов и пеньков красовалась то в Голосеево, или на Оболони или в любом другом районе столицы. Но не на Софийской площади, рядом со святой Софией Киевской и прямо над могилой второго украинского патриарха Владимира Романюка (который треть своей жизни провел в советских концлагерях). Или для того наши князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый сводили эту святыню, чтобы народ, кровью и смертью веками боролся государственную и церковную свободу, забавлялся перед ее стенами сказочным лесом и магическими игрушками? Давайте уже ставить взрослыми! На носу 30 лет независимости”, – отметил Иван Сидор.

Фото: Иван Сидор

Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение собрало немало критики.