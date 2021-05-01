З’явилася повна стенограма скандальної розмови Джуліані з Єрмаком

Повну стенограму опублікувало провідне американське видання Buzz Feed.

#Букви публікують повний переклад стенограми.

Джуліані (06: 13-06: 49): Я дуже радий поговорити з вами, і я хочу вас запевнити, що я дуже хочу бачити, що наші дві країни здатні працювати разом. Я давно цікавлюся Україною. Я дуже захоплююсь вашою країною. Я співчуваю усьому, що ви пережили. І я завжди мав дуже добрі стосунки з усіма в Україні, окрім деяких насправді поганих (людей, – ред.). Я б дуже хотів, щоб цей президент (Зеленський, – ред.) був успішним. Тож будь-яким способом я можу допомогти… (нерозбірливо)… мої обов’язки, як адвоката президента, я з радістю це роблю.

Джуліані (09: 39-19: 32): Дозвольте мені коротко розповісти, що стосується моїх проблем, і тоді ми можемо обговорити це більш детально. Моя участь у цій розмові відбулася через те, що ще в листопаді минулого року я отримав інформацію від надійного слідчого, міжнародного слідчого про те, що під час виборів 2016 року в Україні велася певна діяльність, яка… стосувалася українських чиновників та українських громадян … переважно чиновників, якими цікавиться наше посольство і, можливо, інші американські чиновники … В основному заява полягала в тому, “щоб забруднити тодішніх кандидатів Трампа і Пола Манафорта”. І щоб … просто щоб скоротити велику довгу справу … протягом приблизно чотирьох-п’яти місяців вони видавали інформацію про Манафорта і про кампанію Трампа, і навіть, можливо, про Трампа … і найвизначнішим була книга чорної бухгалтерії Манафорта, яку знайшли на порозі депутата парламенту (нерозбірливо)…, а потім доставили до посольства, ФБР… Гадаю, український генеральний прокурор… також передав пресі. І це була одна оперативна особа Демократичного національного комітету, жінка з іменем Чалупа.

Тож, коли я почув це і мені сказали, що колишній генпрокурор готовий поговорити про це, я спробував змусити його приїхати до США … Шокін … І Державний департамент заблокував йому візу. Тож я налагодив із ним розмову на відеозв’язку в Skype. І під час розмови він розповів мені все про це, і він також сказав мені, що його звільнили … про що я не знав … його звільнили, тому що віцепрезидент Байден погрожував Порошенку, що він не отримає гарантію позики, яка була критичною на той момент, тому що країні загрожував би дефолт … Тож я спитав, чи є цьому якесь підтвердження? І тоді ми взялися за це, і нинішній генеральний прокурор (Луценко, – ред.), в основному сказав те саме. І ще кілька інших людей. Мій інтерес до цього стосувався змови, назвемо це так… Я ненавиджу це слово. Гадаю, змова вплинула на вибори 2016 року, але тут я застряг у цьому твердженні щодо Байдена. Зараз я цим не займаюся, це розслідується, але тоді я не був впевнений, хто це розслідуватиме.

А потім під час виборів, коли пана Зеленського обрали, ми справді були дуже щасливі, бо думали, що це незалежний хлопець, він поза політичною системою, здається, у нього дуже прямий досвід, на відміну від, на жаль, деяких інших людей в Україні … І він просто чесно подивіться на це. А потім він зробив заяву під час виборів або після того, як його обрали, припустивши, що, на його думку, розслідування є політичним. А потім, коли я був налаштований поїхати туди … я був готовий приїхати … І тоді група … деяких людей з нашого уряду надала мені дані про деяких людей, які були навколо нього … Один з них був довгостроковим адвокатом Коломойського (Андрій Богдан, – ред.). Ще один був пов’язаний із Соросом, ім’я якого я не проти назвати вам, тому що це було оприлюднено… Сорос, очевидно, за цим стоїть. За великою часткою фінансування посольства … було прийнято деякі закони, які використовувались для того, щоб спробувати приховати справу. І я також вам скажу, він робив це в інших країнах. Зразок, який він наслідував в Україні, не схожий на зразок, якого він дотримувався в Румунії, Албанії та кількох інших країнах.

Отже, сказавши все це, я хотів зустрітися з обраним президентом, щоб сказати йому те, що кажу йому зараз: просто нехай ці розслідування йдуть вперед, знаєте, нехай хтось розслідує це, хто справді чесний, кого не залякують. І тоді ми зможемо отримати всі факти. Тому що, скільки б ми не намагалися дістати це тут, у США, навіть ФБР чи … щось із цього сталося в Україні, і якщо вони зможуть це розкопати… Було б чудово переконатися, що це більше ніколи не повториться. І я не зацікавлений у тому, щоб хтось не говорив правду чи не перебільшував… Справа не в політичній милості, це дуже серйозна річ… І ви не повинні почуватись жахливо, бо це стосувалося і деяких інших країн… Це було зроблено не лише в Україні … Є ще три-чотири країни, в яких відбуваються подібні речі. І все, що нам потрібно від президента, це сказати: “Я поставлю чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які зараз існують, будь-які інші докази щодо втручань у вибори 2016 року”… і тоді справу з Байденом потрібно закінчити.

Я не знаю, правда це чи ні, я бачу… Я бачу, як він хвалиться цим по телебаченню. І для мене, як для адвоката, це звучить як хабар. Хабар – це пропозиція віддати щось цінне в обмін на офіційні дії. Тож він запропонував Порошенку гарантію позики на 1,2 мільярда доларів, що мало вирішальне значення для успіху Порошенка на посаді президента, в обмін на звільнення генерального прокурора, від якого той не хотів позбуватися. Хтось в Україні повинен сприймати це серйозно. Замість того, що зробив Луценко, тобто він оголошує, що розслідував це, а потім раптом оголошує, що не розслідував. Отже, розслідування Burisma було розпочато, припинено … розпочато та припинено приблизно три рази.

Отже … Те, що я хотів сказати президентові (Зеленському, – ред), це: Будьте обережні. Напевно, трохи зарозуміло це говорити. Я не повинен цього говорити про обережність. Але, як зацікавлена людина, кажу: будьте обережні з людьми, які вас оточують, тому що вони можуть дуже легко ввести вас у халепу.

Я не буду говорити за президента (Трампа, – ред.), я буду говорити як його друг. Бачити деяких людей навколо нього (Зеленського, – ред.), які не просто протистоять президенту (Трампу, – ред.), але кажуть й кажуть про нього неприємні речі – це … біда. Як його друг і радник, я… Слухай … Деякі люди з його оточення були людьми, які виступили проти нього (Трампа, – ред.) на світовій арені. Я не можу сказати, хто вони. Але все гаразд, якщо ви підтримали Хіларі (Клінтон, – ред.)… чи ви демократ, якщо ви більш ліберальні, або ви думали, що вона буде кращою для країни … Гаразд. Але це речі, де люди говорили, що він нестабільний, його чекає імпічмент … Це стає особистим, і це заважає справді гарним стосункам. І я не думаю, що це потрібно, тому що … … (нерозбірливо) … він не причетний до жодної з них, як низка цих ділових та політичних людей. Тож я кажу вам, що це мій єдиний мотив. Це не для того, щоб створити комусь неприємності, хто не заслуговує на це. Але для того, щоб переконатися, що ми все зрозуміли … заради нашої країни та заради вашої країни, ми зрозуміли всі ці факти. Ми їх виправляємо і залишаємо позаду. Отже… І ви хочете це виправити, щоб цього не сталося в майбутньому.

Єрмак (23: 03-24: 40): … Плюс. Ми готові вислухати наших цінних партнерів і діяти відповідно, як тільки отримаємо повний контроль. Повірте, нам потрібен якийсь місяць, два місяці, щоб завершити формування нового парламенту, нового уряду, нових блоків безпеки нашої команди, і ми повністю змінимося і будемо працювати, і повірте мені… коли ми зможемо отримати всі матеріали, які зараз перебувають на розслідуванні попередньої влади, ми будемо готові негайно працювати належним чином відповідно до законодавства, і, повірте, ми встановлюємо і захищаємо норми права України й абсолютно змінюємо всю цю стару систему. І ми будемо готові одразу комунікувати для координації, роботи й розслідування того, що ви описали.

Джуліані (27:09-31:50): Ну, знаєте … це був … Андрій … таке враження у мене залишилося від президента (Зеленського). Ваш президент … під час кампанії. І з декількома людьми, з якими мені вдалося поговорити про нього, які знали його … що він був … він не з системи … не був корумпований системою. Те, що він був … у нього були дуже … у нього були найкращі наміри, коли він збирався ставати президентом, який хотів виправити ситуацію, яка, як він розуміє, шкодить вашій країні. Корупція з олігархами тощо. І тоді єдине, що це збило з пантелику, – це заява про розслідування, тому що вони три роки були схожі на політичний футбол. Увімкнули … Знову вимкнули … Знову увімкнули … Знову вимкнули.

І, ну, а потім деякі люди, у яких, здається, є, назвемо це, типовими ознаками вам відомої корупції і політичного … політичного шахрайства, я вважаю. Це те, що створило проблему. Я повинен сказати, що ні … Я не знав про це. Деякі з них йдуть від людей в нашому уряді, які розслідують ці речі. Отже … Я хотів би виправити це. Я думаю, що було б дуже корисно прояснити це, якби президент (Зеленський) в якийсь момент міг сказати щось … публічно … що він підтримує повне і всебічне розслідування цих заяв … щоб визначити … що правда прийшла із зовні. Він не повинен, і я впевнений, що йому все одно, як це вийде. Але просто всі дивилися на це, ну, знаєте … ну, як на ваші вибори … Я пам’ятаю ті вибори, які у вас були, коли (нерозбірливо) … Віктор … і вибачте, я завжди його називаю – перший Віктор, який став президентом … Я завжди неправильно вимовляю його ім’я … Ющенко … Вірно. Я пам’ятаю, що вони писали, що було багато питань про чесність тих виборів, а потім, в кінці кінців, він прийшов до влади … правильно, я думаю.На ваших виборах не виникло питань щодо справедливості виборів, і це дуже добре. Я повинен вам сказати, що президент Трамп був надзвичайно вражений цим (результатами виборів Зеленського). І я досить довго був у політиці, і у мене не було 73%. Навіть близько до цього. Це показує вам, наскільки ваші люди хочуть змін. Вірно?

Отже. Якби він міг зробити якусь заяву в потрібний час. Що він підтримує справедливу і чесну правоохоронну систему. І що ці розслідування ведуться, куди б вони не зайшли. Вести будуть чесні люди. Це дійсно добре б розрядило атмосферу.

І я думаю, що це дало б мені можливість приїхати і, я думаю, поговорити з президентом (Трампом), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що будь-які непорозуміння будуть усунені. І, може бути, я навіть думаю, що це може бути добре для поліпшення відносин, коли ми дійсно розуміємо один одного. Тому що стосунки з Порошенком, як ви можете собі уявити … спочатку були дуже хорошими, а потім було багато проблем.

Джуліані (31:58-32:08): Не обов’язково зі мною погоджуватися. Просто подумайте про це. Ми можемо спробувати призначити зустріч, на якій ми зможемо зібратися разом.

Єрмак (32:14-33:08): … Я можу сказати, що, очевидно, це наш принцип, і ми в такій формі будемо проводити реформи в нашій владі, щоб всі факти, всі речі, які особливо, які ведуть до справді важливих для нас відносин зі Сполученими Штатами, будуть детально вивчені. І, повірте мені, я абсолютно впевнений, що ви, ви абсолютно праві, ви абсолютно праві, і ви людина з таким великим досвідом …

Єрмак (35:29-35:45): … І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти і детально обговорити всі питання, все це розслідування, про яке ви сказали.

Джуліані: (35:50-36:42) Андрій, я думаю, було б добре (зустрітися особисто, щоб обговорити розслідування,- ред.), тому що є кілька речей, які, я думаю, були б корисні, і я хочу поділитися з вами, що … ми дійсно повинні поговорити про них особисто. І я думаю, це було б добре … Я можу призначити вам кілька зустрічей. Передзвоніть або через Курта (Волкера, – ред.). Було б добре, якби ми могли провести хоча б годину. Знаєте, ви, я і Курт. Або з кимось ще. Неважливо, хто там, просто ми поговоримо особисто. Тому що я можу вам сказати кілька речей, які, як мені здається, допоможуть зробити це набагато простіше. Тому що я хочу … і я сказав Курту … вся ця ситуація трохи вище мого розуміння. І не тільки мого. Але я думаю, що знаю, як це вирішити. Але я повинен вам це пояснити, добре?

K (Курт Волкер) повідомляє R (Руді), що Зеленський і Трамп “можливо, будуть розмовляти по телефону на цьому тижні, і Зеленський може згадати про призначення того, хто буде вести розслідування” (36:43-37:28)

Єрмак підтверджує, що Зеленський це скаже.

Джуліані (37:52-38:51): Курт, я збирався як би доповнити те, що ви щойно сказали, а саме: якби він (Зеленський) міг сказати щось подібне (нерозбірливо) … своє власне в розмові, це пройшло довгий шлях. Президенту (Трампу) довелося б довго вирішувати проблеми. Або проблему. Або питання. Не будемо називати проблемою. Назвемо це питанням у голові у президента. Але я повинен підкреслити – не я ставив це завдання, це йде не від мене. Не тільки від мене. І я не найважливіший … не ідеолог цього. Тобто, я не можу вам сказати, що я йому порадив. Але можу вам сказати, я взагалі вважаю, що це добре, коли люди розмовляють, навіть якщо вони не згодні один з одним. Так що я не говорю йому, що сказати, я просто говорю, якщо він так себе відчуває і він може це сказати. Це могло б скоротити кількість … обговорень, які повинні відбутися.

Єрмак (38:59-39:03): Я впевнений, що Зеленський так скаже, ага.

Джуліані (39:05-39:25): (якщо Зеленський щось скаже Трампу) … Це було б … це було б, повірте мені, Андрій, це було б добре для всіх нас. Це просуне його дуже швидко. І я можу запевнити вас, що я … що стосується мене, я думаю, що вони повинні поговорити на цьому тижні. Я вже сказав це. Але я просто хочу підкреслити, я не можу повністю це контролювати.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що експрезидент Сполучених Штатів вісім разів закликав Володимира Зеленського до співпраці в розслідуванні проти чинного президента США Джо Байдена.

Трамп нібито неодноразово намагався натиснути на Зеленського, щоб той провів розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера. Згодом експрезидент США нібито попросив Зеленського співпрацювати в цьому питанні з його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.

У відповідь на публікації в ЗМІ і скандал, що розгорівся у зв’язку з цим, Джо Байден почав вимагати оприлюднити розшифровку телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

У своїй заяві Байден звинуватив Трампа в зловживанні владою і підриві національної безпеки Сполучених Штатів на догоду своїм політичним інтересам.

Також Байден написав, що Трамп тисне на Україну, як суверенну державу, яка як і раніше “знаходиться під прямим ударом Росії”.

Раніше Трамп уже заявляв, що поширена інформація про тиск на українського лідера не відповідає дійсності.

Пізніше опублікували повну стенограму скандальної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

У грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року.

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним у перешкоджанні роботі Конгресу і зловживанні владою.