Об этом сообщают #Буквы.
Действия в игре разворачиваются в мрачном фантастическом будущем после кибернетической революции с распространением киберимплантов. Cyberpunk 2077 будет доступна на всех популярных платформах: ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One | One X, Xbox Series X | S, а также Google Stadia. Геймеры смогут опробовать новую игру уже в ночь на 10 декабря.
Сейчас рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic составляет 91 балл из 100 возможных. Результат сформировали на основе 44 рецензий известных западных изданий, специализирующихся на новинках техники и графики.
Кстати, на платформе OpenCritic игра также набрала 91 балл. Рейтинг сформировали на основе 45 рецензий.
Оценки авторитетных зарубежных изданий:
- Game Informer – 9/10;
- PC Gamer – 78/100;
- GameSpot – 7/10;
- IGN – 9/10;
- GamesRadar + – 5/5;
- VG247 – 10/10;
- PCGamesN – 9/10;
- VGC – 5/5;
- GamesBeat – 3/5;
- Stevivor – 9,5 / 10;
- Windows Central – 5/5;
- TheGamer – 10/10.
Критики отмечают, что уровень проработки и постановки игры, а также вариативность ее сюжета вызывают искреннее восхищение. Также журналисты сравнивают уровень детализации Найт-Сити и его окрестностей с играми Rockstar, где каждый метр локаций можно изучать часами. Также рецензентам чрезвычайно понравились квесты с участием персонажей второго плана.
Однако польская игра не всем понравилась. К примеру, автор VentureBeat Джефф Грабб поставил проекту всего 6 баллов из 10. По его мнению, игра является немного устаревшей.
По техническому исполнению, рецензенты назвали единственный серьезных недостаток работы CD Projekt Red – это баги. Однако они тестировали предрелизную версию игры, поэтому разработчики смогут исправить свои ошибки.
В общем журналисты сошлись на том, что Cyberpunk 2077 стоит восьми лет ожидания.
По данным 10 аналитиков Bloomberg, за первый год Cyberpunk 2077 разойдется тиражом в 30 млн копий.
- В Сети появилась реклама ролевой видеоигры Cyberpunk 2077 с участием голливудского актера Киану Ривза.
- По игре Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся осенью этого года, выйдет аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.