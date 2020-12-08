На сайте рецензий Metacritic появились первые оценки авторитетных западных изданий на самую ожидаемую игру года Cyberpunk 2077. Творения польской студии CD Projekt Red оценили в среднем в 91 балл из 100 возможных.

Об этом сообщают #Буквы.

Действия в игре разворачиваются в мрачном фантастическом будущем после кибернетической революции с распространением киберимплантов. Cyberpunk 2077 будет доступна на всех популярных платформах: ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One | One X, Xbox Series X | S, а также Google Stadia. Геймеры смогут опробовать новую игру уже в ночь на 10 декабря.

Сейчас рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic составляет 91 балл из 100 возможных. Результат сформировали на основе 44 рецензий известных западных изданий, специализирующихся на новинках техники и графики.

Кстати, на платформе OpenCritic игра также набрала 91 балл. Рейтинг сформировали на основе 45 рецензий.

Оценки авторитетных зарубежных изданий:

Game Informer – 9/10;

PC Gamer – 78/100;

GameSpot – 7/10;

IGN – 9/10;

GamesRadar + – 5/5;

VG247 – 10/10;

PCGamesN – 9/10;

VGC – 5/5;

GamesBeat – 3/5;

Stevivor – 9,5 / 10;

Windows Central – 5/5;

TheGamer – 10/10.

Критики отмечают, что уровень проработки и постановки игры, а также вариативность ее сюжета вызывают искреннее восхищение. Также журналисты сравнивают уровень детализации Найт-Сити и его окрестностей с играми Rockstar, где каждый метр локаций можно изучать часами. Также рецензентам чрезвычайно понравились квесты с участием персонажей второго плана.

Однако польская игра не всем понравилась. К примеру, автор VentureBeat Джефф Грабб поставил проекту всего 6 баллов из 10. По его мнению, игра является немного устаревшей.

По техническому исполнению, рецензенты назвали единственный серьезных недостаток работы CD Projekt Red – это баги. Однако они тестировали предрелизную версию игры, поэтому разработчики смогут исправить свои ошибки.

В общем журналисты сошлись на том, что Cyberpunk 2077 стоит восьми лет ожидания.

По данным 10 аналитиков Bloomberg, за первый год Cyberpunk 2077 разойдется тиражом в 30 млн копий.