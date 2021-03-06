В итальянском толковом словаре слово puttana указано, как синоним "женщины". В связи с этим писатели, юристы, депутаты и сенаторы Италии составили обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать оскорбительные синонимы.

Об этом сообщает ВВС.

Инициатором обращения стала итальянская феминистка Мария Беатриче Джованарди.

Она отметила, что в толковом словаре в статье “женщина” есть два синонима, которые оскорбляют представительниц женского пола. Это puttana (распутная женщина) и cagna (сука).

В прошлом году Джованарди подавала аналогичную петицию. Тогда ее подписали десятки тысяч человек. После этого издательство Оксфордского университета пересмотрело и убрало несколько синонимов к слову “женщина”. Например, из ряда синонимов в английских словарях убрали bitch (сука).

“Словарь содержит “женоненавистнические стереотипы, которые объективируют женщин и представляют их как низших существ. Это опасно, потому что язык формирует реальность и влияет на то, как женщин воспринимают и как к ним относятся”, – сказано в письме Джованарди.

По словам активистки, в итальянском языке есть около 30 слов, которые описывают женщин, как секс-работниц, чем оскорбляют и уничижают их.

Для сравнения, она отметила, что синонимами к слову “мужчина” указаны uomo d’affari (бизнесмен), uomo di cuore (сердечный человек) и uomo d’ingegno (талантливый человек).

В Институте итальянской энциклопедии пока не прокомментировали обращение.