В среду, 10 марта, XVII съезд судей при повторном тайном голосовании не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте.

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей.

Делегатами были получены 267 бюллетеней, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными.

Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.

Отмечается, что из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.

Как сообщил председатель Совета судей Богдан Монич, теперь должен быть объявлен новый конкурс, и процедуру начнут сначала.