Об этом сообщила пресс-служба Совета судей.
Делегатами были получены 267 бюллетеней, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными.
Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.
Отмечается, что из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.
Как сообщил председатель Совета судей Богдан Монич, теперь должен быть объявлен новый конкурс, и процедуру начнут сначала.
- Съезд судей 9 марта избрал трех членов Высшего совета правосудия.