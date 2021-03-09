Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
9 марта 2021 решением XVI и очередного съезда судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны:
- Болотин Сергей Николаевич – судья Хмельницкого апелляционного суда (148 голосов)
- Салихов Виталий Валерьевич – судья Киевского апелляционного суда (151 голос)
- Сухов Валерий Григорьевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда (147 голосов).
Каждый из них принес присягу члена ВСП.
В бюллетень для повторного тайного голосования по избранию члена ВСП включены Панасюк Александр Сергеевич – судья Винницкого апелляционного суда и Плахтий Инна Борисовна – судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.
Голосовать за них будут 10 марта 2021.
Отметим, что голосование происходит тайно.
- Напомним, что ранее сторонники осужденного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко объявили о массовой акции протеста, которая запланирована 9 марта на Майдане Независимости возле Дома профсоюзов, где в тот день должен состояться съезд судей, во время которого должны выбирать новых представителей Высшего совета правосудия от судебной ветви власти.