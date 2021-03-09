Съезд судей сегодня, 9 марта, избрал трех членов Высшего совета правосудия. Завтра на съезде судей состоится еще одно голосование.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

9 марта 2021 решением XVI и очередного съезда судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны:

Болотин Сергей Николаевич – судья Хмельницкого апелляционного суда (148 голосов)

Салихов Виталий Валерьевич – судья Киевского апелляционного суда (151 голос)

Сухов Валерий Григорьевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда (147 голосов).

Каждый из них принес присягу члена ВСП.

В бюллетень для повторного тайного голосования по избранию члена ВСП включены Панасюк Александр Сергеевич – судья Винницкого апелляционного суда и Плахтий Инна Борисовна – судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Голосовать за них будут 10 марта 2021.

Отметим, что голосование происходит тайно.