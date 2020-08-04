Видео задержания публикует Daily Mail.
На записи видно, как Флойда пытаются заставить пересесть в полицейскую машину, приставив пистолет к голове. Мужчина просит не стрелять, предупреждая, что страдает клаустрофобией и тревожностью.
Видео с нагрудных камер 37-летнего полицейского Томаса Лейна и 26-летнего Александра Куэнга появились еще в середине июля, однако судья Миннеаполиса постановил, что его можно смотреть только в здании суда.
Кадры приобщили к делу по ходатайству адвоката Лейна, который хотел таким образом доказать невиновность своего подзащитного. Лейн и Куэнг – первые два полицейских, которые прибыли к магазину Cup Foods в Миннеаполисе, где Флойд пытался расплатиться фальшивой купюрой.
- 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- 9 июля газета The New York Times обнародовала подробные стенограммы последних минут жизни Джорджа Флойда.