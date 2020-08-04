В Сети появились кадры задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам против расизма. Запись сделана нательной камерой полицейского.

Видео задержания публикует Daily Mail.

На записи видно, как Флойда пытаются заставить пересесть в полицейскую машину, приставив пистолет к голове. Мужчина просит не стрелять, предупреждая, что страдает клаустрофобией и тревожностью.

Видео с нагрудных камер 37-летнего полицейского Томаса Лейна и 26-летнего Александра Куэнга появились еще в середине июля, однако судья Миннеаполиса постановил, что его можно смотреть только в здании суда.

Кадры приобщили к делу по ходатайству адвоката Лейна, который хотел таким образом доказать невиновность своего подзащитного. Лейн и Куэнг – первые два полицейских, которые прибыли к магазину Cup Foods в Миннеаполисе, где Флойд пытался расплатиться фальшивой купюрой.