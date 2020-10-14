Фотография опубликована на сайте президента.
Это фото из репортажа ОП из поездки Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил.
На фото видно, что индивидуальные тарелки поставили только перед Зеленским и Ермаком. Рядом и напротив сидят военные без тарелок, которые смотрят на то, как президент и глава Офиса президента едят кашу.
“У вас самая сложная, самая патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом”, – сказал Зеленский, обращаясь к военным.
- 14 октября по случаю Дня защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашей страны. Так, глава государства в окружении охраны возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в центре Киева. В церемонии принял участие и глава Офиса президента Андрей Ермак.