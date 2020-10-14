Пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе.

Фотография опубликована на сайте президента.

Это фото из репортажа ОП из поездки Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил.

На фото видно, что индивидуальные тарелки поставили только перед Зеленским и Ермаком. Рядом и напротив сидят военные без тарелок, которые смотрят на то, как президент и глава Офиса президента едят кашу.

“У вас самая сложная, самая патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом”, – сказал Зеленский, обращаясь к военным.