Мережею поширили відео, на якому можна побачити, як поліціянт підкидає щось у кишеню чоловікові, якого затримують. Патрульна поліція запевняє, що це не були заборонені речі.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 18 травня, в мережі з’явилося відео, як поліціянти агресивно затримували хлопця. В ролику можна побачити, як один з поліціянтів неодноразово б’є затриманого по голові, зокрема, коли той просить поводитися не так жорстоко.

Ці події знімала на відео компанія осіб. Автори обурювалися агресивними діями поліціянтів і наголошували на необхідність документування всього, що діється. З їхніх коментарів випливає, що вони передбачали, що затриманому можуть підкинути заборонені предмети або речовини.

Вже у момент, коли поліціянти вели затриманого до поліційної автівки, один з патрульних поклав невеликий предмет до його кишені. На відео цей момент зафіксований на 2:35 хв.

Ролик миттєво почали поширювати в соцмережах, критикуючи дії правоохоронців. Зважаючи на це, пресслужба Патрульної поліції вирішила відреагувати та надати додаткові роз’яснення.

Там повідомили, що події на відео відбувалися на вулиці Вишгородській у Києві. Виклик стосувався розпиття компанією алкогольних напоїв та голосного прослуховування музики з нецензурними текстами. Громадянин зробив гучній компанії зауваження, після чого компанія почала йому погрожувати фізичною розправою. Через що затримали хлопця, якого можна побачити на відео, не сповіщають.

Правоохоронці запевняють, що предмет, який поліціянти поклали у кишеню хлопцеві, — його ж гроші.

“Патрульні поклали у кишеню чоловікові гроші, які у нього випали. Цей момент зафіксовано на відео. Ніяких заборонених законом предметів чи речовин у затриманого не виявляли. Просимо громадян не маніпулювати неперевіреною інформацією та довіряти лише офіційним джерелам”, — йдеться в повідомленні.

Щодо цього інциденту розпочато внутрішнє розслідування.

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