Ролик опубликовал румынский телеканал Dobrogea TV.
Спасательная операция проводилась в шторм, при сильном ветре до 50 км / ч и волнах высотой до 4 метров.
На записи видно, как спасатели помогают выбраться из воды одному из членов экипажа.
- Как ранее сообщалось, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта в Ростове-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины (12 мужчин и одной женщины).
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что с судна “Volgo Balt 179”, затонувшего у побережья Румынии, были спасены 10 граждан Украины, двое погибли. Еще одного украинца сейчас ищут.