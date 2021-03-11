В сети появилось видео спасательной операции на месте аварии сухогруза в Черном море у берегов Румынии.

Ролик опубликовал румынский телеканал Dobrogea TV.

Спасательная операция проводилась в шторм, при сильном ветре до 50 км / ч и волнах высотой до 4 метров.

На записи видно, как спасатели помогают выбраться из воды одному из членов экипажа.