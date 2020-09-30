Об этом сообщает пресс-служба Центра оценивания качества образования.
Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.
Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.
Так, основные сессии ВНО пройдут в следующие дни:
21 мая – по химии,
24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам,
25 мая – по английскому языку,
28 мая – по математике,
1 июня – по украинскому языку и литературе,
4 июня – по истории Украины,
7 июня – по физике,
10 июня – по биологии,
5 июня – по географии.
До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Результаты ВНО по всем предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.
Также в 30 июня 2021 на страницах опубликуют результаты ВНО по всем предметам.
- Ранее временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в том числе, принимать решение относительно каникул.