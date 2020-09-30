Министерство образования и науки Украины утвердило приказом от 30 сентября график проведения Внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Центра оценивания качества образования.

Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.

Так, основные сессии ВНО пройдут в следующие дни:

21 мая – по химии,

24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам,

25 мая – по английскому языку,

28 мая – по математике,

1 июня – по украинскому языку и литературе,

4 июня – по истории Украины,

7 июня – по физике,

10 июня – по биологии,

5 июня – по географии.

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты ВНО по всем предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Также в 30 июня 2021 на страницах опубликуют результаты ВНО по всем предметам.