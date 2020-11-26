С 6 декабря между Киевом и столицей Северной Македонии - Скопье - впервые начнет действовать прямое авиасообщение.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Северной Македонии.

“Впервые за все время отношений Украины с дружественной Республикой Северная Македония с 6 декабря 2020 года вводится прямое авиасообщение Киев – Скопье – Киев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будет осуществлять украинская авиакомпания “WINDROSE”, на сайте которой уже можно купить билеты и в Киев, и в Скопье.

“Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества – усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев с Республикой Северная Македония”, – добавили в посольстве.