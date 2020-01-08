"Укрзализныця" в 2019 году приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя. Также компания оплатила поставку еще 26 вагонов в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в новых вагонах использованы современные материалы, а также существенно повышен уровень комфорта.

“На требование “Укрзализныци” 70 % оборудования вагона отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства). Для удобства пассажиров предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и является горячей уже при посадке пассажиров. Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов”, – отметили в пресс служба.

Кроме закупки новых, “Укрзализныця” также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации.

В частности, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Из вагонов, прошедших КВР, в прошлом году сформировали ночной экспресс “Киев – Мариуполь”, новый поезд “Киев – Черновцы”, второй состав поезда “Киев – Запорожье – Киев”, новый состав поезда “Киев – Лисичанск”, что, в свою очередь позволило увеличить периодичность курсирования.