Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что в новых вагонах использованы современные материалы, а также существенно повышен уровень комфорта.
“На требование “Укрзализныци” 70 % оборудования вагона отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства). Для удобства пассажиров предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и является горячей уже при посадке пассажиров. Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов”, – отметили в пресс служба.
Кроме закупки новых, “Укрзализныця” также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации.
В частности, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Из вагонов, прошедших КВР, в прошлом году сформировали ночной экспресс “Киев – Мариуполь”, новый поезд “Киев – Черновцы”, второй состав поезда “Киев – Запорожье – Киев”, новый состав поезда “Киев – Лисичанск”, что, в свою очередь позволило увеличить периодичность курсирования.
- Ранее глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов заявил, что предприятие купит в США 40 новых локомотивов.