Об этом он сказал в интервью “Крым.Реалии”.

“Я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или другое этническое меньшинство”, – сказал Кислица.

Он подчеркнул, что в ООН и в миссии ООН по правам человека знают об этой проблеме.