С июля 2020 года президентский рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского снизился на 5,6%, а пятого президента Петра Порошенко – вырос на 5,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, за Владимира Зеленского проголосовали бы 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

В июле таких было 36,8%. Таким образом, президентский рейтинг Владимира Зеленского снизился на 5,6%.

За Петра Порошенко сейчас готовы проголосовать 21,1% респондентов (среди тех, кто определился и пойдет голосовать).

В июле таких было 15,3%. Таким образом, президентский рейтинг Петра Порошенко вырос на 5,8%.

За Юрия Бойко сейчас готовы проголосовать 16,9% опрошенных (в июле было 17,2%), за Юлию Тимошенко – 8,3% (в июле было 7,8%), за Игоря Смешко – 5,6% (в июле – 4,5%), за Олега Ляшко – 2,1% (в июле – 1,9%).

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95%. Следовательно, рейтинг Зеленского по сравнению с первым туром фактически не изменился, а Порошенко – существенно вырос.

Юлия Тимошенко на президентских выборах заняла третье место с 13,40% голосов избирателей. Следовательно, ее рейтинг с момента выборов упал до 8,3%.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.