Высший антикоррупционный суд Украины продлил на два месяца срок действия обязательств нардепу Александру Юрченко, подозреваемому в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Имя политика не указано, но по описанию фабулы дела следует, что речь идет о внефракционного нардепа Александра Юрченко, который до скандала входил во фракцию “Слуга народа”.

Суд оставил в силе обязательства, возложенные на Юрченко, но позволил снять электронный браслет.

Нардеп Юрченко на своей странице в Facebook подтвердил, что ему сняли электронный браслет.

“Сфабрикованная против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться! Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля – браслета!” – отметил Юрченко.

Он также опубликовал фото снятого прибора, отметив, что находится в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

17 сентября народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции “Слуги народа”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме.