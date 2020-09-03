С начала карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Всего по состоянию на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи украинцев — это на 73 % больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

Всего с начала года трудоустроили более 409 тысяч граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 28 августа) – 260 тысяч.

Отмечается, что больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве – 45 % от всех трудоустроенных, далее — перерабатывающая промышленность (14 %) и сфера торговли (13 %).

По данным Госслужбы занятости, в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановилось. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне – 75 тысяч человек, в июле – 68 тысяч.