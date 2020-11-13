Коронавирусная инфекция стала менее агрессивной. Смертность от болезни снизилась почти на треть с апреля благодаря усовершенствованному лечению.

Об этом в четверг заявили исследователи Института оценки здоровья (IHME) Университета Вашингтона, информирует Reuters.

Состоянию на 13 ноября в США от COVID-19 погибло около 0,6% людей, инфицированных вирусом. Еще в апреле 2020 года этот показатель был равен 0,9%, сказал директор IHME Кристофер Мюррей.

По его словам, статистические данные изображают то, что врачи нашли лучшие способы ухода за пациентами, включая использование разбавителей крови и кислородной поддержки. Также большую роль сыграли методы лечения с помощью стероида дексаметазон.

Пожилые люди имеют гораздо высокий риск смерти от COVID-19, чем молодые люди.

“Мы знаем, что риск глубоко связан с возрастом. С каждым годом жизни риск смерти увеличивается на 9%”, – сказал Мюррей.

Исследователи Института Сиэтла определили, что уровень смертности от COVID-19 высокий в общинах с высоким уровнем ожирения.

Ученые IHME заявили, что анализ стандартизованных по возрасту показателей летальности свидетельствует о 30% снижении с марта-апреля. Однако положительная тенденция не означает, что в марте 2021 в мире не будет ухудшения ситуации.