С 28 сентября по 17 января в Украине 8,4% населения переболели гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

В частности, с начала сезона были госпитализированы 67 378 человек, из них 32,3% – дети в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано 815 пациентов со случаями гриппоподобных заболеваний, а также 1952 пациенты со случаями тяжелой острой респираторной инфекции.

Летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Отмечается, что с 15 до 21 февраля 2021 года в Украине на ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболело 170 484 человека. При этом интенсивный показатель заболеваемости на 7,1% ниже эпидемического порога. Циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано.

За последнюю отчетную неделю в 6 дозорных учреждениях здравоохранения в 76 пациентов зарегистрировали случаи гриппоподобного заболевания (ГПЗ), и в 66 пациентов – тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ).

В большинстве областей эпидпорог не был превышен. Однако в Житомирской, Луганской, Закарпатской, Донецкой, Тернопольской и Запорожской областях интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ превысили эпидемический порог. В этих регионах он составил от 1,9% до 13,0%, что соответствует среднему уровню интенсивности.

В Ивано-Франковской области был зафиксирован высокий порог интенсивности эпидемиологического процесса.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 190 500 человек, включая 91 329 – из групп медицинского и эпидемического риска.