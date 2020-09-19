Акции компании Apple со 2 сентября 2020 года, когда достигали исторического максимума в $137,98 за акцию, подешевели на 22,5 %, потеряв около 532 миллиардов долларов в рыночной стоимости.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что падение акций Apple произошло после активного роста в августе перед процедурой разделения акций 1:4.

Во вторник технологический гигант, возглавляемый Тимом Куком, объявил о выпуске ряда новых продуктов и обновленного программного обеспечения, включая Apple Watch Series 6, iPad Air и пакеты услуг под названием Apple One.

Однако Apple не анонсировала никаких новых iPhone.

Старший аналитик Bernstein Тони Сакконаги назвал прошедшую презентацию “относительно не впечатляющей”.

“Мы считаем, будет сложно переманить пользователей от конкурирующих музыкальных, видео или игровых служб, к которым они привязаны. Мы по-прежнему считаем, что Apple следует искать более творческий подход к объединению своего оборудования и услуг в интегрированные пакеты подписки”, – заявил он.

Отмечается, что обрушение котировок акций Apple произошло на фоне аналогичных тенденций в технологическом секторе. Так, капитализация Nasdaq Composite упала более чем на 10 % со своего рекордного максимума. Некоторые инвесторы полагают, что распродажа акций технологических гигантов вызвана опасениями по поводу переоценки их перспектив.

Тем не менее, некоторые аналитики считают, что Apple восстановится, учитывая ее положение с мега-капитализацией и историю создания качественных продуктов.