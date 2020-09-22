С начала российской агрессии на Донбассе зафиксирована гибель более чем 3,3 тысяч гражданских лиц.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

“С момента начала конфликта общее количество погибших гражданских лиц составляет 3 тысячи 367 человек. Более 7 тысяч получили травмы и ранения”, – отметила она.

Богнер уточнила, что с 1 января по 31 июля 2020 года миссия зафиксировала гибель 18 гражданских лиц и ранение еще 89 человек.

По словам главы миссии ООН, указанные цифры на 10 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Богнер сообщила, что с 1 августа миссией не зарегистрировано ни одного факта гибели гражданского лица и ни одного разрушения гражданских объектов в результате военных действий (как известно, с 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе был введен режим полного прекращения огня).

“Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права”, – подчеркнула Богнер.