С понедельника, 21 сентября, в Мадриде (столице Испании) ужесточат эпидемиологические ограничения в некоторых районах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Ограничения направлены на сдерживание роста числа случаев коронавируса и коснутся жителей 37 базовых территорий здравоохранения.

26 из этих территорий расположены в шести районах Мадрида, остальные — за пределами города, информирует El Pais.

Новые меры коснутся более 850 тысяч человек (жителей Мадрида и пригорода).

Им запретят выезжать из своих районов без уважительной причины. Исключением станут поездки в школу, на работу, обращения за медпомощью и для ухода за родными. Численность групп при личных встречах ограничили шестью участниками. Общественные парки будут закрыты.

Вместимость магазинов и других коммерческих предприятий ограничена 50%, а время их работы — 22:00 (за исключением аптек и АЗС).

Ограничения будут действовать не менее 14 дней.

“Есть 37 территорий, где заболеваемость очень высока, более 1000 на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. В этих районах особенно высоки плотность населения и уровень взаимодействия жителей. Нам нужны, прежде всего, меры по обеспечению соблюдения карантина”, – подчеркнула председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Ограничения будут введены в некоторых из самых бедных районов Мадрида. Как сообщает Reuters, местные жители чувствуют себя брошенными и опасаются, что новые ограничения лишат их дохода.

Средняя заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней в автономном сообществе Мадрид составила 659 случаев на 100 тысяч человек. Это более чем вдвое превышает средний показатель по стране (260 случаев). 21 % больничных коек там заняты пациентами с коронавирусом (по сравнению со средним показателем по стране в 8,6%).

По данным университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано более 640 тыс. случаев заболевания COVID-19, а уровень заражения в Мадриде более чем в два раза превышает средний по стране.