Об этом заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили, сообщает издание “Грузия Online”.

В частности, передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00 в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.

Ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.

“Ограничение не затронет только международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и оказания услуг доставки”, – добавила Цкитишвили.