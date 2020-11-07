Об этом заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили, сообщает издание “Грузия Online”.
В частности, передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00 в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.
Ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.
“Ограничение не затронет только международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и оказания услуг доставки”, – добавила Цкитишвили.
- Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 6 ноября, вновь обновило список стран, отнесенных к “красной” и “зеленой” зонам. В “красную” зону вошла и Грузия.