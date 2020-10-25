Об этом сообщил сегодня журналистам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Он заверил, что второй тур выборов в Украине состоится.
“Конечно, будет (второй тур выборов, – ред.)… Я не ЦИК, но на сегодняшний день не вижу ни оснований, ни возможностей остановить избирательный процесс. Если речь идет о том проекте постановления, который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины, если я не ошибаюсь, то он уже отозван”, – подчеркнул спикер.
В то же время Разумков сообщил, что нардепы имеют право зарегистрировать любой проект постановления, но Парламент не обязан принимать каждый документ.
“Иногда это даже не всегда соответствует здравому смыслу, и мы видели такие примеры в истории Верховной Рады Украины… Но сначала это постановление должно пройти комитет, после этого оно должно попасть в зал и только после этого будет проголосовано Верховной Радой Украины или не проголосовано”, – объяснил Разумков.
Он добавил, что второй тур местных выборов должен состояться, “потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти”.
(На видео – с 5:05)
Согласно данным на сайте Верховной Рады, проект постановления был отозван 22 октября. Документом предлагалось отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы “в период действия карантина”.
- Ранее в партии “Слуга народа” назвали предложение нардепа Татьяны Грищенко провести второй тур местных выборов после карантина ее “личным мнением”.
- Юридически в Украине нельзя отменить местные выборы. Существует только возможность отсрочки на срок не более 90 дней.