Из Верховной Рады Украины отозвали проект постановления авторства нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко об отмене второго тура местных выборов в период действия карантина.

Об этом сообщил сегодня журналистам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он заверил, что второй тур выборов в Украине состоится.

“Конечно, будет (второй тур выборов, – ред.)… Я не ЦИК, но на сегодняшний день не вижу ни оснований, ни возможностей остановить избирательный процесс. Если речь идет о том проекте постановления, который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины, если я не ошибаюсь, то он уже отозван”, – подчеркнул спикер.

В то же время Разумков сообщил, что нардепы имеют право зарегистрировать любой проект постановления, но Парламент не обязан принимать каждый документ.

“Иногда это даже не всегда соответствует здравому смыслу, и мы видели такие примеры в истории Верховной Рады Украины… Но сначала это постановление должно пройти комитет, после этого оно должно попасть в зал и только после этого будет проголосовано Верховной Радой Украины или не проголосовано”, – объяснил Разумков.

Он добавил, что второй тур местных выборов должен состояться, “потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти”.

(На видео – с 5:05)

Согласно данным на сайте Верховной Рады, проект постановления был отозван 22 октября. Документом предлагалось отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы “в период действия карантина”.