Об этом рассказывают #Буквы.
Александр Дубинский был избран депутатом Киевского облсовета и назначен главой областной организации партии “Слуг народа” в Киевской области.
На странице Киевского облсовета в списке депутатов фракции “Слуга народа” нет фамилии Дубинского.
Также на партийном сайте “Слуг народа” в списке региональных представителей партии Дубинского также нет. Стоит отметить, что в списке вообще отсутствует Киевская область – есть только город Киев.
13 июня 2020 Киевскую областную организацию партии “Слуга народа” возглавил нардеп Дубинский.
- Напомним, депутата Александра Дубинского, которого накануне исключили из фракции “Слуги народа”, могут также исключить из партии, ячейку которой он возглавляет.
- Подробнее об американских санкции против Дубинского и события, предшествовавшие его исключению можно прочитать здесь.
- Партия “Слуга народа” заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.