На сайте Киевской областной государственной администрации (КОГА) в списке депутатов от "Слуги народа" сняли информацию о нардепе Александре Дубинском.

Об этом рассказывают #Буквы.

Александр Дубинский был избран депутатом Киевского облсовета и назначен главой областной организации партии “Слуг народа” в Киевской области.

На странице Киевского облсовета в списке депутатов фракции “Слуга народа” нет фамилии Дубинского.

Также на партийном сайте “Слуг народа” в списке региональных представителей партии Дубинского также нет. Стоит отметить, что в списке вообще отсутствует Киевская область – есть только город Киев.

13 июня 2020 Киевскую областную организацию партии “Слуга народа” возглавил нардеп Дубинский.