С сайта Белого дома убрали раздел с петициями, созданный при президенте Бараке Обаме в 2011 году. Граждане могли оставлять здесь петиции, которые следовало рассмотреть лидеру США.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Изначально раздел был создан для того, чтобы гарантировать американцам их конституционное право на прошения, согласно первой поправке.

“Наша Конституция гарантирует право обращаться с петициями к правительству. Мы предлагаем новый способ подать онлайн-петицию по ряду вопросов – и получить официальный ответ”, – указывалось на сайте.

Если попытаться перейти по URL-адресу petitions.whitehouse.gov, то ссылка перенаправит пользователя на главную страницу президентской администрации.

При этом, в архиве можно просмотреть петиции, оставленные при президенте Дональде Трампе. В частности, петиции о том, чтобы снизить налоги, квалифицировать “Антифа” террористической организацией и так далее.

Когда президентом США стал Дональд Трамп, раздел ненадолго удалили, но вскоре восстановили.