Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Изначально раздел был создан для того, чтобы гарантировать американцам их конституционное право на прошения, согласно первой поправке.
“Наша Конституция гарантирует право обращаться с петициями к правительству. Мы предлагаем новый способ подать онлайн-петицию по ряду вопросов – и получить официальный ответ”, – указывалось на сайте.
Если попытаться перейти по URL-адресу petitions.whitehouse.gov, то ссылка перенаправит пользователя на главную страницу президентской администрации.
При этом, в архиве можно просмотреть петиции, оставленные при президенте Дональде Трампе. В частности, петиции о том, чтобы снизить налоги, квалифицировать “Антифа” террористической организацией и так далее.
Когда президентом США стал Дональд Трамп, раздел ненадолго удалили, но вскоре восстановили.
- В июле на сайте Офиса Президента появилась петиция, автор которой просит Главу государства Владимира Зеленского не приезжать с официальными визитами, так как после них происходят несчастья или стихийные бедствия.