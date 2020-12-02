С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в апреле 2019 Верховная Рада приняла Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Он вступил в силу 16 июля 2019. 16 января 2020 года, спустя 18 месяцев после вступления в силу закона, также начинает действовать статья 30 этого Закона.

Согласно этой статье, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

Поэтому предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели, другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, должны делать это на украинском.

Это касается как процесса обслуживания, так и предоставления информации о товарах и услугах, в частности, в онлайн-магазинах и интернет-каталогах (однако возможно дублирование на других языках).

“В супермаркете и в Интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском”, — объяснил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Статьей закона также предусмотрено, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Коммерческие электронные сообщения также должны будут писать на государственном языке.

Уполномоченный по защите государственного языка заблаговременно призвал граждан обращаться в его Офис в случае, если их право на получение информации и услуг на государственном языке будет нарушено.