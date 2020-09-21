С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом рассказывают #Буквы.

Киев остается в “оранжевой” зоне.

Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из “красной зоны”.

Всего 20 регионов Украины требуют введения дополнительных ограничительных мер и, соответственно, уровней эпидемиологической опасности.

Согласно новому зонированию, к “красной” зоне карантина будут отнесены:

• в Закарпатской области – г. Чоп;

• Львовской области – Перемышлянский и Пустомытовский районы;

• Тернопольской области – г. Бережаны и Залищицкий, Збаражский, Тернопольский районы;

• Хмельницкой области – г. Славута и Волочиский район;

• Черкасской области – г. Канев;

• Черновицкой области – Герцеивский, Кельменецкий районы;

• Черниговской области – г. Нежин и Носовский район.

“Оранжевая” зона вводится в:

• Винницкой области – в городах Виннице, Казатине;

• Волынской области – в г. Нововолынск и в Киверцевском, Маневичском районах;

• Житомирской области – в г. Коростене и в Лугинском, Овручского района;

• Закарпатской области – в г. Ужгороде и в Раховском, Ужгородском районах;

• Запорожской области – в Пологовском районе;

• Ивано-Франковской области – в городах Ивано-Франковске, Калуше, Коломые и в Косовском, Рогатинскому, Рожнятовском, Тисменицком районах;

• Киевской области – в г. Обухов и в Киево-Святошинском, Барышевском районах;

• Львовской области – в Бродовском, Радеховском районах;

• Николаевской области – в г. Вознесенске;

• Одесской области – в городах Беляевке, Измаиле, Черноморске и в Березовском, Болградском, Ивановском, Измаильском, Овидиопольском, Тарутинском, Татарбунарском районах;

• Ровенской области – в городах Дубно, Вараш, Острог и в Демидовском, Здолбуновском, Костопильском, Млиновском, Ровенском районах;

• Сумской области – в г. Сумы;

• Тернопольской области – в городах Тернополе, Кременце, Черткове и в Бережанском, Борщевском, Бучацком, Гусятинском, Зборивском, Козивском, Кременецком, Лановецком, Монастырском, Подволочиском, Пидгаецком, Теребовлянском, Чертивском, Шумском районах;

• Харьковской области – в городах Харьков, Люботин, и в Великобурлукском районе;

• Хмельницкой области – в городах Хмельницком, Каменец-Подольском, Нетишине и в Красиловском, Теофипольском, Ярмолинецком районах;

• Черкасской области – в г. Смеле и в Каневском, Корсунь-Шевченковском, Смелянском районах;

• Черновицкой области – в г. Черновцы и в Выжницком, Глыбоцком, Заставнивском, Кицманском, Новоселицком, Стороженецком районах;

• Черниговской области – в Борознянском, Куликовском, Нежинском районах;

• г. Киеве.

“Желтая” зона карантина вводится в:

• Винницкой области – в городах Могилев-Подольском, Хмельнике и в Винницком, Калиновскому, Козятинском, Литинском, Тывровском, Томашпольском, Хмельницком районах;

• Волынской области – в городах Луцке, Владимир-Волынском и в Владимир-Волынском, Гороховском, Иванчивском, Луцком, Любешивском, Любомльском, Рожищенском, Старовижевском, Турийском, Шацком районах;

• Житомирской области – в городах Житомире, Бердичеве, Малине, Новоград-Волынском и в Барановском, Бердичевском, Емильчинском, Житомирском, Коростенском, Коростышевском, Любарском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Ружинском, Хорошевском, Черняховском, Чудновском районах;

• Закарпатской области – в городах Берегово, Мукачево, Хусте и в Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Иршавском, Мижгирском, Мукачевском, Переченском, Свалявском, Тячевском районах;

• Запорожской области – в городах Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Токмак и в Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Мелитопольском, Михайловском, Ореховском районах;

• Ивано-Франковской области – в городах Болехове, Бурштыне, Яремче и в Богородчанском, Галицком, Городенковском, Долинском, Калушском, Коломиевском, Надвирнянском, Снятиском, Тлумацком районах;

• Киевской области – в городах Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев, Фастов и в Белоцерковском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Володарском, Иванковском, Кагарлицком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Таращанском , Фастовском, Яготинском районах;

• Луганской области – в городах Лисичанске, Северодонецке и в Беловодском, Марковском, Меловском, Станично-Луганском, Старобельском районах;

• Львовской области – в городах Львове, Бориславе, Дрогобыче, Самборе, Стрые, Червонограде и в Бугском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Самборском, Сокальском, Яворовском районах;

• Николаевской области – в г. Николаеве, Южноукраинске и в Баштанском, Витовском, Вознесенском, Казанковском районах;

• Одесской области – в городах Одессе, Белгород-Днестровском, Подольске, Теплодаре, Южном и в Арцизском, Белгород-Днестровском, Беляевском, Килийском, Лиманском, Подольском, Раздельнянском, Савранском, Саратском, Ширяевском районах;

• Ровенской области – в г. Ровно и в Березнивском, Владимирецком, Гощанском, Дубенском, Заричненском, Корецком, Острожском, Радивиловском, Рокитновском, Сарненском районах;

• Сумской области – городах Конотопе, Лебедине, Ромнах и в Билопольском, Конотопском, Краснопольском, Кролевецком, Недрыгайловском, Роменском, Середина-Будском, Сумском, Тростянецком районах;

• Харьковской области – в городах Изюме, Лозовой, Первомайском, Чугуеве и в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачипиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичивском, Коломацком, Красноградском, Краснокуцком, Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах;

• Хмельницкой области – в городах Староконстантинове, Шепетовке и в Белогорском, Виньковецком, Городокском, Деражнянском, Дунаевецком, Изяславском, Каменец-Подольском, Летичевском, Новоушицком, Полонском, Славутском, Хмельницком, Чемеровецком, Шепетовском районах;

• Черкасской области – в городах Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Умань и в Городищенском, Драбовском, Жашковском, Звенигородском, Золотоношском, Каменском, Катеринопольском, Лисянском, Маньковском, Уманском, Черкасском, Чигиринском, Шполянском районах;

• Черновицкой области – в г. Новоднестровске и в Путильском, Сокирянском, Хотинском районах;

• Черниговской области – в городах Чернигове, Прилуках и в Бахмаче, Ичнянском, Козелецком, Прилуцком, Сновском, Сребнянском, Талалаевском, Черниговском районах.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.