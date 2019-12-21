За 13 лет существования публичного судебного реестра в Украине с него исчезло 1690496 судебных решений.

Об этом сообщает “Слидство.Инфо”.

Единый судебный реестр в Украине существует с 2006 года. Это электронная база защиты, учета и поиска документов, в которую вносятся все решения судов – от местного до Верховного, за исключением лишь решений Конституционного Суда.

Систему наполняют работники каждого суда и операторы реестра. Сама электронная база находится под контролем Государственной судебной администрации Украины, которая осуществляет организационное и финансовое обеспечение органов судебной власти.

В судебный реестр должны вноситься все решения. Однако закон позволяет не показывать содержание судебного документа, если заседание состоялось в закрытом режиме. В таком случае в реестре отображается номер и дата документа, но сам текст не показывается. Кроме того, видтерминовуються те решения, в которых говорится об обысках или розыскные действия. Они должны появиться в реестре через год с даты принятия решения.

Однако из реестра исчезли решения по уголовным производствам, а также документы также хозяйственных, административных и гражданских процессов. Речь идет о тех решениях, которые сначала появились в публичном доступе, а затем их скрыли. Статистика исчезновения судебных решений показывает, что чаще всего их удалять начали с 2015 года.