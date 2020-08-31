В Украине с мая почти в 4 раза увеличилось количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю – это 2829 человек. Если говорить о позапрошлой неделе – 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляла 749. Вы видите, что больше, чем в три раза, почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются (с COVID-19, – ред.)”, – отметил глава МОЗ.

Степанов также привел статистику по количеству подтвержденных случаев коронавируса за последние недели.

“Число подтвержденных случаев за минувшую неделю – 14 458 случаев. Если мы говорим в динамике, то, например, на неделе с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случая, выявленных за неделю. За позапрошлую неделю (17-23 августа – ред.) это было 13 937 случаев”, – рассказал он.

Степанов уточнил, что всего предусмотрено боле 36 тысяч коек для больных с коронавирусом (которые уже введены в эксплуатацию или стоят в резерве).

На утро 31 августа количество коек, занятых больными с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пациентов с подозрением, составляет 9972.

(На видео – с 3:05)