З травня субсидії призначатимуть по-новому: що змінилося

Зараз 92% громадян отримують субсидії у грошовій формі, а з травня “живими” грошима отримуватимуть усі 100%.

Починаючи з травня отримувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна буде онлайн або поштою.

Нова декларація

У травні 2021 р. призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Крім заяви, потрібно подати декларацію про доходи та витрати, договір найму (оренди) житла (за наявності), копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП (за наявності).

Нові документи прийматимуть у травні-вересні 2021 року управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або подати онлайн (через сайт Міністерства соціальної політики або через Єдиний портал електронних послуг).

У декларації тепер потрібно вказувати:

площу житла;

відомості про осіб, які мешкають у квартирі або будинку;

дохід кожного з мешканців;

наявність автомобілів, з дати випуску яких минуло менше 5 років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років);

інформацію про купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти, банківських металів (на суму понад 50 тис. грн) протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії;

відомості про наявність коштів на депозитних рахунках в розмірі понад 25-кратного розміру прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімум 2270 гривень, – ред.).

Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, в ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.

Залишається в силі пункт про сплату аліментів і відсутності заборгованості за ними.

Хто не зможе отримати субсидію

З урахуванням нових правил не призначать субсидію, якщо хтось із членів сім’ї або складу домогосподарства:

протягом року до звернення по субсидію купив земельну ділянку, квартиру, транспортний засіб, цінні папери, віртуальні активи та інші товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн;

на момент призначення субсидії має на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня;

за рік до звернення по субсидію купив іноземну валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;

перебував за кордоном безперервно понад 60 днів (без урахування відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

не навчався, не працював і не мав офіційного статусу безробітного за інформацією податкової та Пенсійного фонду;

володіє автомобілем, з дати випуску якого пройшло менше 5 років або якщо в сім’ї є більше одного автомобіля, з дати випуску якого пройшло менше 15 років;

має заборгованість із аліментів.

Також субсидія не призначається, якщо площа житла становить більше 130 кв. метрів для квартири і більше 230 квадратів для будинку. Якщо сім’я не повернула переплату із субсидії за попередній період і якщо у сім’ї є борг за комуналку понад 340 грн.

Питання призначення житлової субсидії розглядається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за умови надходження документів, які не були подані одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.