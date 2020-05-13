Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.
“Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине”, – говорится в сообщении.
Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции.
Уточняется, что вместе с хозяевами на борту самолета находились трое собак.
- Авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.