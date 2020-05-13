Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

“Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине”, – говорится в сообщении.

Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции.

Уточняется, что вместе с хозяевами на борту самолета находились трое собак.