Из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы Российской Федерации и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

“Сегодня, 8 июля, оперативники департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины”, – говорится в сообщении.

Их задержали вчера во время спецоперации в Киеве. Правоохранители получили информацию о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Отмечается, что выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.