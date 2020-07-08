Об этом сообщила пресс-служба департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
“Сегодня, 8 июля, оперативники департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины”, – говорится в сообщении.
Их задержали вчера во время спецоперации в Киеве. Правоохранители получили информацию о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.
Отмечается, что выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.
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