Кабинет Министров сегодня на заседании поддержал открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“Несмотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанной с пандемией COVID-19, мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках. Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями Правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочило председателя Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны”, – прокомментировал принятое решение министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отмечается, что соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Сингапуром и между Украиной и Исландией, порядок назначения авиапредприятий, устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов, предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержать положения относительно авиационной безопасности и тому подобное.

Кроме того, документ будет устанавливать механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.