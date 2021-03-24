Об этом говорится в материале #Букв “Рекорд смертей: в Украине увеличивается избыточная смертность и оснований для изменения тренда нет”.
По словам Ковтонюка, оценивать избыточную смертность от коронавируса лучше не по году, а по месяцам, тогда лучше видно динамику.
“Если же смотреть на месяцы, то начиная с октября, даже с сентября прошлого года чрезмерная смертность начала довольно быстро расти. В сентябре она была на 14% выше, в октябре – 18%, в ноябре – 30%, в декабре – уже 34%”, – рассказывает бывший заместитель министра.
Этот показатель уже был очень высок и через него Украина занимала седьмое место среди 15 крупных стран Европы.
“При этом в декабре большинство стран Европы уже были на нисходящем тренде, а в Украине он был восходящий”, – отмечает Ковтонюк.
Хотя еще в ноябре в Европе еще тоже был восходящий тренд избыточной смертности, но в декабре цифры уже начали снижаться из-за введенных локдаунов. И сейчас в европейских странах идет тенденция на сильное снижение, вплоть до отрицательных значений, отмечает специалист.
К сожалению, Ковтонюк не видит оснований, чтобы в Украине цифры снижались.
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