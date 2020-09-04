Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.
“Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод.
Малеваный добавил, что для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП “АМПУ” были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.
“Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет рассчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря”, – резюмировал он.
Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.
В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- В июле в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера Delfi.
- В начале июля сообщалось, что, согласно предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера “Делфи” вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).