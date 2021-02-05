Об этом он сообщил в Facebook.
Дунда обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором отметил, что избиратели часто спрашивают его об идеологических принципах партии, а когда он отвечает об усилении экономики, евроатлантическом курсе и усилении армии, ему говорят, что слышали другое.
Размышляя над этим вопросом, Дунда отметил, что во время выборов в 2019 году партия ставила на первый план необходимость собрать молодых людей с незапятнанной репутацией. В конце концов вышла команда идеологически неоднородная.
Он убежден, что партия должна сформировать определенные принципы, опираясь на позицию президента. При таких условиях монобольшинство стало бы сильным и монолитным.
Обратился с открытым письмом к Президенту и предложил разработать и сформировать идеологию партии.
От себя Дунда предложил следующие тезисы:
- безальтернативность евроатлантического курса;
- Россия является страной-агрессором;
- Украина должна строить политическую нацию;
- необходимо построить рыночную экономику;
- необходима реформа судоустройства;
- тому подобное.
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Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 19%.