Об этом он сообщил в Facebook.

Дунда обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором отметил, что избиратели часто спрашивают его об идеологических принципах партии, а когда он отвечает об усилении экономики, евроатлантическом курсе и усилении армии, ему говорят, что слышали другое.

Размышляя над этим вопросом, Дунда отметил, что во время выборов в 2019 году партия ставила на первый план необходимость собрать молодых людей с незапятнанной репутацией. В конце концов вышла команда идеологически неоднородная.

Он убежден, что партия должна сформировать определенные принципы, опираясь на позицию президента. При таких условиях монобольшинство стало бы сильным и монолитным.

Обратился с открытым письмом к Президенту и предложил разработать и сформировать идеологию партии.

От себя Дунда предложил следующие тезисы:

безальтернативность евроатлантического курса;

Россия является страной-агрессором;

Украина должна строить политическую нацию;

необходимо построить рыночную экономику;

необходима реформа судоустройства;

тому подобное.