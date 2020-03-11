За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, стоит отметить, что украинские военные не оставили без ответа вчерашний обстрел противника около Песков. В результате ответного огня нескольких боевиков удалось ликвидировать.

Украинцы уничтожили троих боевиков, а также ранили пятерых.

За прошедшие сутки, 10 марта, противник открывал огонь по украинским позициям 17 раз.

8 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: трижды рядом с населенным пунктом Пески, недалеко от Новоселовки 2, рядом с Авдеевкой, вблизи Васильевки, в районе населенного пункта Павлополь, неподалеку Широкино.

Девять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно: два раза вблизи Орехово, недалеко от населенного пункта Хутор Вольный, в районе Новоалександровки, рядом с Луганским, неподалеку Мироновского, у Новолуганского и Железного, в районе Новгородского.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Также в сообщении подчеркнули, что противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Стоит напомнить, что вчера российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

“В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевой травмой”, – сообщили в ООС.

Также стоит отметить, что кроме этого, в результате вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму.

8 марта на Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.