45-й президент США Дональд Трамп за перші 100 днів своєї роботи зробив всемеро більше неправдивих заяв, аніж його наступник, чинний американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Журналісти зібрали дані фактчекінгу видання The Washington Post Fact Checker та порівняли кількість неправдивих тверджень, які зробили Трамп та Байден протягом перших 100 днів при владі.

За перших 100 днів роботи президентом Байден зробив 67 заяв, які є неправдивими чи такими, що вводять в оману.

Натомість за той же проміжок часу Трамп зробив 511 таких заяв.

Журналісти акцентували на тому, що за аналогічний період Трамп зробив усемеро більше неправдивих заяв.

“Після чотирьох років президентства, яке затопило американців потоком брехливих заяв, епоха Джо Байдена запропонувала повернення до більш типової схеми…”, – вважають Гленн Кесслер, Адріан Бланко і Тайлер Реммель з Post.

Вони зауважили, що кількість неправдивих заяв Трампа протягом перших 100 днів – найнижча за всю історію президентства. У 2017 році Трамп робив, в середньому, по 2,9 неправдивих заяви на день. У 2018 році вже було по 8,3 неправдивих заяви.