В Меджлисе крымскотатарского народа рассказали о репрессиях во временно оккупированном Россией Крыму в 2019 году.

Об этом рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев в интервью национальному агентству “Укринформ“.

“За 2019 год Крымскотатарским ресурсным центром было зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса и беседы, 335 случаев арестов, из которых 43 – по новым уголовным делам, в том числе, два – заочно”, – говорит он.

При этом, как отмечает член Меджлиса, за 2019 год было зафиксировано 33 “приговора” по отношению к крымским политзаключенным и 252 решения продлить незаконное содержание под стражей.

Также, по словам Бариева, Меджлису известно о 578 случаях нарушений прав крымчан на справедливый суд.

Помимо того, эксперты также установили, что на протяжении 2019 было зафиксировано 90 нарушений права граждан на наивысший уровень психического и физического здоровья, а также 69 случаев незаконного этапирования политических заключенных.