За 2019 год в Украину не пустили 3700 россиян

В Государственной пограничной службе рассказали, сколько граждан Российской Федерации не пустили в Украину за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Количество потенциальных нелегальных мигрантов, которых по объективным причинам не пропустили в Украину, значительно выросло – с 4660 иностранцев в 2018 до 10000 лиц в 2019 году. В этой категории пальму лидерства также держат россияне. В целом на украинской границе в прошлом году завернули более 3,7 тысяч таких граждан Российской Федерации. За ними в этом списке идут иностранцы с паспортами Турции, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана”, – говорится в сообщении.

Также на российско-украинской границе за 2019 год были задержаны 100 незаконных мигрантов.

“980 незаконных мигрантов задержаны на границе со странами ЕС, а 200 и 100 на границах с Молдовой и Россией”, – сказано в сообщении.

Помимо того, россияне также лидируют в списке нарушителей правил пребывания в Украине. Из 18 тысяч нарушителей 3,3 тысячи составляют граждане Российской Федерации.