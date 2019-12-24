Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Отныне такие жалобы от людей и бизнеса должны рассматривать в течение суток.

“Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов. А неделю тому назад мы с министром юстиции Денисом Малюськой открыли в Киеве Офис противодействия рейдерству. Каждый может туда обращаться”, – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства юстиции, постановление Кабмина определяет, что жалобы в сфере госрегистрации рассматриваются не позднее следующего рабочего дня.

Кроме того, рассмотрение жалобы осуществляется Минюстом безотлагательно (без рассмотрения ее коллегиально) в случае установления очевидных нарушений закона в решениях, действиях или бездействии государственного регистратора, субъектов госрегистрации.

Обновленный порядок рассмотрения жалоб касается не только нарушений корпоративных прав или прав на здания и сооружения, но и на земельные участки. Так, владелец участка, у которого незаконно отобрали землю, может обращаться с заявлением в Министерство юстиции.