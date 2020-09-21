Covid-19 Украина

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За 5 месяцев рейтинг Зеленского упал на 10 %, а Порошенко вырос на 4 %

С апреля нынешнего года президентский рейтинг Владимира Зеленского упал на 10 %, а Петра Порошенко вырос на 4 %.

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:53

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы президента состоялись в середине сентября за Зеленского проголосовали бы 31,8 % избирателей, которые уже определились. За Порошенко проголосовали бы 18,9 % избирателей.

Еще 13,3 % поддержали бы Юрия Бойко, 9,8 % – Юлию Тимошенко, 6,8 % – Игоря Смешко, 6 % – Олега Ляшко, 4,9 % – Анатолия Гриценко, 2,3 % – Александра Вилкула.

Отметим, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в апреле, рейтинг Зеленского снизился на 10,8 %. В то же время, рейтинг Порошенко вырос на 4 %.

Опрос был проведен с 12 по 16 сентября 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей близких к 50 %, 2,1 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к 10 %.

  • Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует рекордное падение: сейчас он ниже 30%. Это меньше, чем действующий глава государства набрал в первом туре президентских выборов.
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, соцопитування, КМИС, рейтинг

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