За последние 9 месяцев из медучреждений Киева уволились более 7000 работников. Одной из причин является эпидемия коронавируса COVID-19.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

“В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7000 работников. Почти половина из них – технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров… Причины увольнения медиков – разные. Одной из весомых причин является и пандемия (эпидемия коронавируса, – ред.). В ситуации стремительного распространения вируса многие из тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и покинуть работу”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что есть и другие причины наличия свободных вакансий в медучреждениях столицы (на сегодняшний день таких вакансий почти 7,5 тыс.).

Одна из причин состоит в том, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказам (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.

Требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

В качестве примера Кличко указал, что в этом году из столичных колледжей выпустились 557 бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами.

“Такая же ситуация и с молодыми врачами”, – добавил мэр Киева.

(На видео – с 14:58)