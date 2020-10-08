Состояние самых богатых людей мира выросло на 27,5% за время пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка UBS, сообщает ВВС.

На сегодняшний день у миллиардеров рекордное состояние – $10,2 трлн. Это данные на конец июля 2020 года. Больше других зарабатывали руководители технологических и промышленных предприятий. Состояния некоторых из них выросли даже на 44% за три месяца пандемии.

“Промышленные предприятия выиграли непропорционально, поскольку рынки оценили значительное восстановление экономики (после локдаунов по всему миру)”, – отметили в UBS.

В целом, общее состояние миллиардеров возросло на 27,5% за время пандемии коронавируса. Это исторический максимум, который превзошел предыдущий рекорд. Ранее был зафиксирован рост до $8,9 трлн в конце 2017 года.

Кроме этого, за время пандемии выросло количество миллиардеров в мире. Теперь таковых 2189 человек, а в 2017 году было 2158.

Больше всего миллиардеров живет в США. Общее состояние американских миллиардеров оценивают в $3,5 трлн. Для сравнения, состояние миллиардеров в Китае составляет $1,7 трлн.

Меньше других заработали миллиардеры, имеющие бизнесы в сфере финансов или на медиа-рынке.

Также за время пандемии зафиксирован рекордный объем трат миллиардеров на благотворительность.

209 миллиардеров с разных стран мира публично пожертвовали 7,2 миллиарда долларов с марта по июнь 2020 года. Так, в США 98 миллиардеров пожертвовали 4,5 миллиарда долларов, в Китае 12 миллиардеров пожертвовали 679 миллионов долларов, а в Австралии всего два миллиардера пожертвовали 324 миллиона долларов. В Великобритании девять миллиардеров пожертвовали всего 298 миллионов долларов.