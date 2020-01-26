Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В течение дня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

дважды неподалеку Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета — 8 выстрелов;

рядом с Лебединским — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Старогнатовка — из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

два раза неподалеку Орехового — из минометов калибра 120 мм — 3 мины и 82-мм — 4 мины, а также гранатометов различных систем;

дважды рядом населенного пункта Новотошковское — 8 мин из миномета калибра 120-мм;

неподалеку Крымского — из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

“Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму”, — говорится в сообщении.