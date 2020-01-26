Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В течение дня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- дважды неподалеку Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета — 8 выстрелов;
- рядом с Лебединским — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Старогнатовка — из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- два раза неподалеку Орехового — из минометов калибра 120 мм — 3 мины и 82-мм — 4 мины, а также гранатометов различных систем;
- дважды рядом населенного пункта Новотошковское — 8 мин из миномета калибра 120-мм;
- неподалеку Крымского — из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.
“Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму”, — говорится в сообщении.
- 25 января российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий.
- Ранее сообщалось, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.