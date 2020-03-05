Об этом идет речь в статье Vice “110 млн коробок сырных крекеров и другие вещи, которые Майк Блумберг мог купить вместо того, чтобы баллотироваться на пост президента”.

Как сообщалось ранее, Майкл Блумберг снял свою кандидатуру на выборах президента США от Демократической партии в пользу Джо Байдена. На участие в президентской гонке миллиардер потратил порядка $500 млн, из почти половину — на рекламу.

Потраченные средства составили только 0,8% общего капитала Блумберга, но не принесли ему и сотни делегатов на съезд Демократической партии. Вот что мог купить Блумберг на эти $500 млн, если бы не баллотировался в президенты:

Миллионы упаковок Cheez-It. Ни для кого не секрет, что Блумберг любит Cheez-It — сырные крекеры, которые производит компания Kellogg. Настолько, что эти сырные крекеры есть в каждом офисе Bloomberg LP. На деньги, которые он потратил на рекламу, он мог бы купить себе более 110 миллионов коробок.

Образование для 30 тысяч американских студентов. Со всеми деньгами, которые он потратил на рекламу, Блумберг мог погасить долг по студенческому кредиту (заем у государства на получение образования, который потом необходимо выплатить) примерно для 30 тысяч американцев. По данным Pew Research Center, средний долг для людей, которые брали студенческие кредиты, составляет около $17 тысяч.

Уроки испанского для 312,5 тысяч человек. Услуги репетитора испанского обходятся примерно в $400 в неделю. Bloomberg мог бы заплатить за целый месяц занятий по испанскому языку для 312,5 тысяч американцев.

Погашение ипотечных кредитов для 1600 американцев. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, американцы, которые подали заявки на ипотеку в январе 2017 года, в среднем запрашивали кредит на сумму $309,2 тысяч. С деньгами, которые он потратил на рекламу, Блумберг мог выплатить около 1600 ипотечных кредитов.

Бесплатный проезд в метро для 328 человек. MTA, крупнейшая сеть общественного транспорта в Северной Америке, предоставляет услуги круглосуточно и в среднем обслуживает 8,6 млн пассажиров в неделю. Стоимость MetroCard, позволяющей совершать неограниченное количество поездок целый месяц, составляет $127. Он мог бы купить месячные пропуска на целый год для более чем 328 тысяч жителей Нью-Йорка.

Пожизненный запас прокладок и тампонов для 79 тысяч женщин. Женщины тратят в среднем $6,4 тысячи на продукты для менструации в течение своей жизни. Блумберг мог бы купить пожизненный запас тампонов или прокладок примерно для 79 тысяч женщин.

Выборы в Конгрессе. В преддверии промежуточных результатов 2018 года ни республиканцы, ни демократы не тратили на выборы в Конгрессе столько же, сколько Блумберг на собственную неудачную кампанию. Комитеты демократов в Конгрессе и Сенате вместе потратили $450 млн, республиканская партия потратила $350 млн.

Годовой запас инсулина для почти 87 тысяч диабетиков. Кампания Блумберга критиковала президента Дональда Трампа за то, что он не смог снизить стоимость лекарств, отпускаемых по рецепту, и за то, что он позволил повышение стоимости инсулина. В 2016 году средний диабетик 1-го типа тратил $ 5,7 тысяч на инсулин. Блумберг мог бы оплатить годовой запас инсулина для 87 тысяч диабетиков за деньги, которые он потратил на свою кампанию.

Несколько десятков островов на Багамах. Промоутеры печально известного музыкального фестиваля Fyre, который был дорогим и провальным и испортил уик-энд для тысяч богатых людей, сняли смешной ролик, который использовали для продажи билетов в социальных сетях. На видео был изображен красивый остров, на котором отдыхают молодые люди и карликовые свиньи. В итоге фестиваль был проведен в другом месте, но остров на Багамах Садл Бек Кей, на котором он должен был пройти судя по ролику, выставлен на продажу за $11,8 млн. Блумберг мог бы себе позволить себе купить 42 таких острова и устроить там фестивали.