Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, за прошедшие сутки российские вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное враг совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки – из стрелкового оружия.
“В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников”, – заявили в штабе.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует активное распространение оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины.
“Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей. В свою очередь пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований РФ обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций ВСУ. В тот же день проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ”, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.
По состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.