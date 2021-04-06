За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вследствие вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки российские вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное враг совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки – из стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников”, – заявили в штабе.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует активное распространение оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины.

“Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей. В свою очередь пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований РФ обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций ВСУ. В тот же день проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.